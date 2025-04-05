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Донецк подвергся массированной атаке украинских беспилотников

Боевики ВСУ атаковали Донецк и Макеевку в ночь на 5 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны совершили налеты на городские округа Донецк и Макеевка. Удары зафиксировали в ночь на 5 апреля. По данным сотрудников управления по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, атака совершена ударными беспилотными летательными аппаратами, сообщает пресс-служба в Telegram-канале.

Над Донецком слышны звуки работы систем противовоздушной обороны. Сообщения о налетах дронов начали появляться с 01:30.

«С 00.50 городской округ Донецк и горокруг Макеевка: массовая атака БПЛА ударного типа», — поясняется в посте.

Вчера, 4 апреля, в Горловке погиб мирный житель в результате преступных действий киевского режима. Сообщили также о пяти пострадавших, включая сотрудника МЧС.