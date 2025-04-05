Донецк подвергся массированной атаке украинских беспилотников

Украинские дроны совершили налеты на городские округа Донецк и Макеевка. Удары зафиксировали в ночь на 5 апреля. По данным сотрудников управления по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, атака совершена ударными беспилотными летательными аппаратами, сообщает пресс-служба в Telegram-канале.