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Дезертирство стало самым распространенным преступлением на Украине

На Украине армия теряет солдат не только на фронте в ходе боевых действий на Донбассе, но и в результате дезертирства. Тысячи военнослужащих покидают свои подразделения. Дезертирство лидирует в статистике преступлений. Об этом сообщают источники.

Солдаты покидают подразделения.

На Украине армия теряет солдат не только на фронте в ходе боевых действий на Донбассе, но и в результате дезертирства. Тысячи военнослужащих покидают свои подразделения. Дезертирство лидирует в статистике преступлений. Об этом сообщают источники.

«Впервые в истории Украины дезертирство стало самым распространенным преступлением, опережая воровство и мошенничество. В 2024 году было зарегистрировано почти 89 500 новых случаев, что более чем в три раза больше, чем в предыдущем году», — передает Berliner Zeitung, ссылаясь на свои источники.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о проблеме массового дезертирства. Он добавил, что это долгий конфликт и люди устали.