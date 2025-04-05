Дезертирство стало самым распространенным преступлением на Украине

«Впервые в истории Украины дезертирство стало самым распространенным преступлением, опережая воровство и мошенничество. В 2024 году было зарегистрировано почти 89 500 новых случаев, что более чем в три раза больше, чем в предыдущем году», — передает Berliner Zeitung, ссылаясь на свои источники.