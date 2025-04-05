Бывший глава Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела, связанного с коррупционными действиями. Последние дни силовики активно проводят следственные мероприятия, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на конфиденциальные источники.
Официальных заявлений по этому поводу ещё не поступало.
Как отмечает издание, Куйвашев стал подозреваемым в деле, связанном с коррупцией. Следственные мероприятия с его участием проводятся уже несколько дней, начиная с Екатеринбурга и продолжаясь в Москве.
Хоть процессуальный статус Куйвашева пока остаётся без разъяснений, источники в правоохранительных органах не исключают возможность введения в отношении него меры пресечения в дальнейшем.
Ранее сын советского спортивного комментатора Николая Озерова Николай Озеров-младший был задержан в Санкт-Петербурге. В настоящее время он помещен под стражу.