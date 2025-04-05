Артем Здунов: Одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА

Украинские военные атаковали беспилотными летательными аппаратами территорию Республики Мордовия в ночь на 5 апреля. Не обошлось без последствий на земле. В результате действий киевского режима пострадало одно из местных предприятий, сообщил в Telegram-канале глава Республики Мордовия Артем Здунов.