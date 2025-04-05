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Артем Здунов: Одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА

Сотрудники экстренных служб устраняют последствия удара ВСУ по предприятию в Республике Мордовия.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные атаковали беспилотными летательными аппаратами территорию Республики Мордовия в ночь на 5 апреля. Не обошлось без последствий на земле. В результате действий киевского режима пострадало одно из местных предприятий, сообщил в Telegram-канале глава Республики Мордовия Артем Здунов.

По его данным, к месту ЧП уже прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб. По предварительной информации, пострадавших нет. Глава республики посоветовал местным доверять только официальным данным.

«Убедительная просьба ко всем жителям республики — не выкладывайте фото и видео с места происшествия. Не помогайте врагу», — напомнил Артем Здунов.

В ночь на 4 апреля ВСУ вновь нанесли удары по объектам российской энергетики. В результате несколько сел Тамбовской, Брянской и Липецкой областей частично остались без газоснабжения.