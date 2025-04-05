Великобритания оценила шаги по урегулирования украинского конфликта.
К завершению конфликта на Украине может привести пересмотр военного присутствия США в Европе. Такой шаг может стать решающим в достижении быстрого прекращения огня между противоборствующими сторонами. Об этом пишет британское издание UnHerd.
«Если президент США Дональд Трамп и его окружение всерьез намерены добиться быстрой остановки огня, лучшим вариантом может стать увязка прекращения Россией боевых действий с сокращением численности американских войск вдоль линии фронта НАТО. Либо сокращением роли Америки в коллективной обороне Североатлантического альянса», — говорится в публикации UnHerd.
Кроме этого, издание подчеркивает, что таким образом США «разыграет свою самую ценную карту». Трампу и его советникам придется решить, какое место мир на Украине занимает по сравнению с другими приоритетами внешней политики.
Как сообщало URA.RU ранее, Украина крайне нуждается в мире, однако ее действующее политическое руководство не стремится к переговорам. Такое мнение высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Он также указал на циничное отношение многих иностранных лидеров к продолжению конфликта и на сокращение поддержки Украины со стороны США, выразив надежду на достижение мирного соглашения, которое может основой для коллективной безопасности в Европе.