Как сообщало URA.RU ранее, Украина крайне нуждается в мире, однако ее действующее политическое руководство не стремится к переговорам. Такое мнение высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Он также указал на циничное отношение многих иностранных лидеров к продолжению конфликта и на сокращение поддержки Украины со стороны США, выразив надежду на достижение мирного соглашения, которое может основой для коллективной безопасности в Европе.