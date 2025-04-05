В СовФеде назвали странной идеей не звать Россию на юбилей Победы в Германии

«Странно отмечать победу без победителей, но в этом вся суть современной Европы. Казалось невозможным переписать итоги великой войны и 80-летнюю историю послевоенного мира, но сегодня мы видим, что возможно все», — заявил сенатор. Его слова приводят РИА Новости.