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Промышленное предприятие Самарской области атаковали украинские БПЛА

На месте ЧП работают экстренные службы.

Источник: МЧС РФ

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Беспилотники ВСУ атаковали промышленное предприятие в городе Чапаевске Самарской области. Пострадавших нет, специалисты МЧС РФ тушат возгорания, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Уважаемые жители Самарской области. Беспилотники ВСУ сегодня рано утром атаковали промышленное предприятие в Чапаевске. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, в том числе специалисты МЧС занимаются тушением возгорания», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что ситуация находится под контролем.