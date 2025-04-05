Промышленное предприятие Самарской области атаковали украинские БПЛА

«Уважаемые жители Самарской области. Беспилотники ВСУ сегодня рано утром атаковали промышленное предприятие в Чапаевске. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, в том числе специалисты МЧС занимаются тушением возгорания», — написал он в Telegram-канале.