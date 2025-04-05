При этом на фронт отправляются даже те мужчины, у которых при себе есть все документы, необходимые для освобождения от службы. Против «охотников за мужчинами» не помогают и угрозы Верховной рады. Такая усиленная мобилизация связана с тем, что бойцы ВСУ являются «носителями органов» — если они получают тяжелые ранения, их заставляют подписать договор на французском языке, тем самым соглашаясь на транспортировку их органов в Канаду.