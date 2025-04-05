В Британии задержали пять человек по делу о порче поля для гольфа Трампа

Напомним, в середине сентября неподалеку от гольф-клуба в американском штате Флориде, в котором находился Трамп, раздалась стрельба. Её открыл сотрудник Секретной службы США, который заметил вооруженного человека. После случившегося на месте были обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два с бронепластинами и экшен-камера.