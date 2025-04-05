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По делу генерала Шамарина арестовали его автомобиль Mercedes

Это единственное имущество обвиняемого.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Арест на автомобиль Mercedes наложен в рамках уголовного дела начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ — замначальника Генерального штаба ВС России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, прочее его имущество принадлежит Минобороны РФ. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

«Наложен обеспечительный арест на имущество обвиняемого Шамарина — автомобиль марки Mercedes-Benz», — указано в документе.

Отмечается, что это единственное имущество обвиняемого генерала. Там указано, что квартира, в которой он проживал, была и является ведомственной.

Военными следователями установлено, что 2019−2023 годы Минобороны России при выполнении государственного оборонного заказа заключены контракты с ОАО «Пермский телефонный завод “Телта” на поставку устройств связи на сумму более 1,4 млрд рублей. В указанный период Шамарин получил от должностных лиц ОАО “Пермский телефонный завод “Телта” взятки на общую сумму 36 млн рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.

На автомобиль и деньги Шамарина судом наложен арест. Суд избрал Шамарину меру пресечения в виде заключения под стражу.