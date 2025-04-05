По делу генерала Шамарина арестовали его автомобиль Mercedes

Военными следователями установлено, что 2019−2023 годы Минобороны России при выполнении государственного оборонного заказа заключены контракты с ОАО «Пермский телефонный завод “Телта” на поставку устройств связи на сумму более 1,4 млрд рублей. В указанный период Шамарин получил от должностных лиц ОАО “Пермский телефонный завод “Телта” взятки на общую сумму 36 млн рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.