По делу генерала Шамарина арестовали его автомобиль Mercedes

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Арест на автомобиль Mercedes наложен в рамках уголовного дела начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ — замначальника Генерального штаба ВС России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, прочее его имущество принадлежит Минобороны РФ. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.
«Наложен обеспечительный арест на имущество обвиняемого Шамарина — автомобиль марки Mercedes-Benz», — указано в документе.
Отмечается, что это единственное имущество обвиняемого генерала. Там указано, что квартира, в которой он проживал, была и является ведомственной.
Военными следователями установлено, что 2019−2023 годы Минобороны России при выполнении государственного оборонного заказа заключены контракты с ОАО «Пермский телефонный завод “Телта” на поставку устройств связи на сумму более 1,4 млрд рублей. В указанный период Шамарин получил от должностных лиц ОАО “Пермский телефонный завод “Телта” взятки на общую сумму 36 млн рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.
На автомобиль и деньги Шамарина судом наложен арест. Суд избрал Шамарину меру пресечения в виде заключения под стражу.