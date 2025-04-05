ВСУ ночью ударили по предприятию в Чапаевске: спецслужбы ликвидируют возгорание

Украинские дроны совершили налет на Самарскую область в ночь на 5 апреля. В результате атаки промышленное предприятие в Чапаевске получило повреждения. Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Федорищев.
Беспилотники ВСУ нанесли удары под утро, около 04:20 по Москве. Отмечается, что пострадавших в результате атаки Киева нет. По словам Вячеслава Федорищева, ситуацию держат под контролем.
«На месте работают экстренные службы, в том числе специалисты МЧС занимаются тушением возгорания», — написал губернатор Самарской области.
ВСУ атаковали также Курскую область. Регион ежедневно подвергается налетам БПЛА. На этот раз не обошлось без пострадавших. Ранена местная жительница, передвигающаяся на автомобиле по поселку Мокрушино.