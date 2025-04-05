Якутский боец, отрезавший сам себе ногу в окопе, попросился обратно на СВО

«Хочется вернуться в зону СВО, хотя бы разок туда съездить», — сообщил Александр Федоров в беседе с aif.ru. Он отметил, что Минобороны поставило ему протез, осенью этого года боец поставит себе бионический, будет учится ходить с ним. Помимо желания вернуться в зону спецоперации, он думает о том, как обосноваться дома и найти работу.