Якутский боец, отрезавший сам себе ногу в окопе, попросился обратно на СВО

Российский боец из Якутии хотел бы вернуться в зону СВО.
Боец ВС РФ из Якутии Александр Федоров, который ампутировал себе ногу на фронте, хочет вернуться на СВО. Об этом рассказал сам боец в интервью.
«Хочется вернуться в зону СВО, хотя бы разок туда съездить», — сообщил Александр Федоров в беседе с aif.ru. Он отметил, что Минобороны поставило ему протез, осенью этого года боец поставит себе бионический, будет учится ходить с ним. Помимо желания вернуться в зону спецоперации, он думает о том, как обосноваться дома и найти работу.
Федоров получил ранения во время артобстрела ВСУ при штурме Нью-Йорка (ДНР). Через несколько дней он отрезал себе ногу ножом по совету шамана из сна — благодаря ампутации военный спасся от заражения крови.