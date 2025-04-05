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Украинские БПЛА атаковали промышленное предприятие Самарской области

В результате атаки никто не пострадал.

Источник: АиФ Воронеж

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали промышленное предприятие в Чапаевске, Самарская область.

По информации губернатора региона Вячеслава Федорищева, пострадавших в результате атаки нет, а сотрудники МЧС России ведут работы по тушению возникшего пожара.

«На месте работают экстренные службы, в том числе специалисты МЧС занимаются тушением возгорания», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор заверил местных жителей, что ситуация находится под контролем.

Ранее стало известно о получении ранений жительницей Глушковского района Курской области в результате атаки беспилотника ВСУ на ее автомобиль.