Украинские БПЛА атаковали промышленное предприятие Самарской области

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали промышленное предприятие в Чапаевске, Самарская область.
По информации губернатора региона Вячеслава Федорищева, пострадавших в результате атаки нет, а сотрудники МЧС России ведут работы по тушению возникшего пожара.
«На месте работают экстренные службы, в том числе специалисты МЧС занимаются тушением возгорания», — написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор заверил местных жителей, что ситуация находится под контролем.
Ранее стало известно о получении ранений жительницей Глушковского района Курской области в результате атаки беспилотника ВСУ на ее автомобиль.