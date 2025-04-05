Жители приграничных населенных пунктов Курской области остро нуждались в медикаментах, находясь под контролем боевиков ВСУ. Однако безжалостные украинцы не оказывали никакой помощи гражданским. За всё время оккупации ВСУ ни разу не привезли лекарства, рассказал житель села Заолешенка Николай, пишет РИА Новости.
По его словам, курян не поддерживали даже украинские волонтеры. Поэтому жители захваченных поселков делили медикаменты между собой. На иждивении Николая находилась больная мать-пенсионер. Боевики не оказали помощь даже ей.
«Мы с людьми с русскими, которые оставались, общались. Если у кого были лекарства — передавали друг другу», — поделился житель Курской области.
Российские бойцы практически полностью выдавили украинских боевиков с территории региона. Однако ВСУ продолжают атаки, в первую очередь, беспилотниками. В ночь на 3 апреля Киев ударил по областному центру. Один из БПЛА пробил стену местного завода.