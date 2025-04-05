Российские военные уничтожили 15 бригад ВСУ в Курской области

Основанием для расчетов послужила информация о потерях в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. По официальным данным, там пропало без вести около 600 военнослужащих. При этом личный состав дважды пополнялся. Боевой состав бригады насчитывает примерно 1100 военных — следовательно, в бригаде без вести пропал каждый второй боец. Отмечается, что общее число пропавших без вести среди ВСУ в Курской области может превышать семь тысяч человек.