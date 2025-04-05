Восьмилетнего ребёнка избили в Лисаковске

«В настоящее время для выяснения обстоятельств произошедшего проводятся все необходимые следственные мероприятия (осуществляются допросы, назначена экспертиза). Информация о ребёнке поступила 3 апреля текущего года от представителей органов опеки и администрации школы, так как мальчик не приступил к занятиям после каникул», — сообщает департамент полиции Костанайской области.