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Восьмилетнего ребёнка избили в Лисаковске

Мальчик после каникул не появился в школе и педагоги забили тревогу.

Источник: ilovekostanayy

В Лисаковске полиция расследует факт избиения 8-летнего ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.

В соцсетях пишут, что на мальчика поднимал руку отчим.

«В настоящее время для выяснения обстоятельств произошедшего проводятся все необходимые следственные мероприятия (осуществляются допросы, назначена экспертиза). Информация о ребёнке поступила 3 апреля текущего года от представителей органов опеки и администрации школы, так как мальчик не приступил к занятиям после каникул», — сообщает департамент полиции Костанайской области.

Мальчика поместили в центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах. В настоящее время он находится с биологическим отцом.

Расследование взято на контроль, отметили в полиции.