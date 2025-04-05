Орбан заявил, что Украина использует венгров в ВСУ.
Венгрия должна призывать к мирному урегулированию конфликта на Украине, поскольку закарпатских венгров мобилизуют в украинскую армию, которая при этом терпит поражение. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Происходят страшные разрушения, которые теперь не так опасны для нас, как раньше, но все еще происходит здесь, по соседству, в стране, где тоже живут венгры, и венгров призывают в армию, причем армию, которая терпит поражение», — сообщил Виктор Орбан в ходе интервью венгерскому радио Kossuth. Таким образом, по его словам, Венгрия имеет веские причины для того, чтобы добиваться мира на Украине, продвигая свои экономические мирные планы в Европе.
В дополнение к своим заявлениям, Орбан также отметил поддержку усилий президента США Дональда Трампа по достижению мира на Украине и выразил надежду на успех этих инициатив. Премьер подчеркнул различие в подходах между Венгрией и другими европейскими лидерами, которые, по его мнению, сосредоточены на долгосрочной финансовой поддержке Украины и ее армии.