Орбан: Киев мобилизует закарпатских венгров для борьбы против России

«Происходят страшные разрушения, которые теперь не так опасны для нас, как раньше, но все еще происходит здесь, по соседству, в стране, где тоже живут венгры, и венгров призывают в армию, причем армию, которая терпит поражение», — сообщил Виктор Орбан в ходе интервью венгерскому радио Kossuth. Таким образом, по его словам, Венгрия имеет веские причины для того, чтобы добиваться мира на Украине, продвигая свои экономические мирные планы в Европе.