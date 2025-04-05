ООН: система мировой торговли вступает в критическую фазу из-за пошлин США

«В то время как крупные экономики находятся на грани введения радикально новых пошлин, ЮНКТАД предупреждает о том, что глобальная торговая система вступает в критическую фазу», — говорится в документе ЮНКТАД. Эта фаза, по мнению организации, угрожает прогрессу в глобального роста, инвестиций и развития, особенно для уязвимых экономик.