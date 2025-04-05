Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП с участием пассажирского автобуса и иномарки произошло в Братске

В результате аварии пострадал 36-летний водитель легкового автомобиля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

ДТП с участием пассажирского автобуса и иномарки произошло в Братске. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— 4 апреля днем на улице Крупской в жилом районе Центральный автобус «ПАЗ» столкнулся с автомобилем «Хендай Солярис». В результате происшествия госпитализирован 36-летний водитель иномарки, — говорится в сообщении.

В момент ДТП в автобусе находились 20 пассажиров. Никто не пострадал. Как установили полицейские, водитель легкового автомобиля, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу городскому транспорту, который имел преимущество в движении. Инспекторы выясняют причины и условия произошедшего, а также устанавливают тяжесть телесных повреждений. Свою проверку организовала и прокуратура Иркутской области.