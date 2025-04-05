ДТП с участием пассажирского автобуса и иномарки произошло в Братске

В момент ДТП в автобусе находились 20 пассажиров. Никто не пострадал. Как установили полицейские, водитель легкового автомобиля, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу городскому транспорту, который имел преимущество в движении. Инспекторы выясняют причины и условия произошедшего, а также устанавливают тяжесть телесных повреждений. Свою проверку организовала и прокуратура Иркутской области.