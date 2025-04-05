Подозреваемых в убийстве 13-летней девочки задержали в Ульяновской области

«Менее суток потребовалось моим коллегам, чтобы установить подозреваемых в тяжком преступлении в отношении несовершеннолетней», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что задержанные являются двумя местными жителями. Их доставили в следственные органы.