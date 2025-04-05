IFQ: готовые сражаться с Россией украинцы уклоняются от службы в ВСУ

Один из героев репортажа Хуттера, ранее заявлявший о готовности сражаться с Россией, оказался в Европе. «Я был очень удивлен, когда он ответил, что сейчас находится в европейской столице Cначала я подумал, что он находится в ЕС по какому-то особому разрешению правительства. Вместо этого он ответил, что сбежал», — написал Паоло Хуттер в издании Il Fatto Quotidiano.