«Нашла тело 14-летней со следами насилия»: по делу об убийстве в Ульяновской области задержали подозреваемых

Вчера, 4 апреля, в УМВД России по Ульяновской области поступило сообщение от жительницы Тумкино. Она нашла в подвале частного дома тело несовершеннолетней со следами насильственной смерти. Прошло меньше суток, а оперативники уже установили двух подозреваемых по делу об убийстве девочки. Об этом рассказала в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.