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«Нашла тело 14-летней со следами насилия»: по делу об убийстве в Ульяновской области задержали подозреваемых

МВД РФ: двух мужчин задержали по делу об убийстве девочки в Ульяновской области.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 4 апреля, в УМВД России по Ульяновской области поступило сообщение от жительницы Тумкино. Она нашла в подвале частного дома тело несовершеннолетней со следами насильственной смерти. Прошло меньше суток, а оперативники уже установили двух подозреваемых по делу об убийстве девочки. Об этом рассказала в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После сообщения от жительницы на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Специалисты провели розыскные мероприятия и установили местонахождение подозреваемых в убийстве.

«Ими оказались двое местных жителей, которые доставлены в следственные органы», — подчеркнула Ирина Волк.

Официальный представитель МВД РФ также предупредила россиян о мошенничестве с горящими путевками. Злоумышленники создают сайты, где размещают якобы выгодные предложения по туризму.