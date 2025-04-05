Пленный боец ВСУ рассказал о преступлениях его командира против мирных жителей

По его словам, Тринадцатый также проводил агрессивные «разговоры» с жителями курского приграничья, в ходе которых использовал физическую силу и избивал людей. Украинский пленный уточнил, что не знает настоящего имени и фамилии своего командира, однако отметил, что Тринадцатый является командиром 156-го батальона ВСУ.