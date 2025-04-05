Пленный боец ВСУ рассказал о преступлениях его командира против мирных жителей

Командир батальона ВСУ избивал российских пленных и мирных жителей.
Командир ВСУ с позывным Тринадцатый совершал преступления против мирного населения Курской области и пленных военнослужащих России. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Александр Горб.
«Из плена некоторые [военные ВС РФ] не возвращались. Он (командир Тринадцатый, — прим. URA.RU) плохо относился и к мирному населению. Он применял физическое насилие», — отметил Александр Горб в беседе с ТАСС.
По его словам, Тринадцатый также проводил агрессивные «разговоры» с жителями курского приграничья, в ходе которых использовал физическую силу и избивал людей. Украинский пленный уточнил, что не знает настоящего имени и фамилии своего командира, однако отметил, что Тринадцатый является командиром 156-го батальона ВСУ.