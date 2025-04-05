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«Применял физическое насилие»: пленный украинец выдал преступления командира ВСУ против курян

Пленный рассказал о преступлениях командира в отношении жителей Курской области.

Источник: Комсомольская правда

Командир 156-го батальона ВСУ с позывным Тринадцатый применял физическую силу в отношении жителей Курской области. Он также избивал российских пленных. Такие подробности преступлений командира выдал один из его солдат Александр Горб, оказавшись в плену у ВС РФ, пишет ТАСС.

Тринадцатый якобы «проводил разговоры» с курянами, периодически избивая их. Речь о жителях российского приграничья, оказавшихся в оккупации. Командир ВСУ совершил немало преступлений в отношении бойцов РФ и мирных граждан.

«Из плена некоторые российские военные не возвращались. Он плохо относился и к мирному населению, применял физическое насилие», — рассказал Александр Горб.

Жители Курской области сами себя спасали, когда боевики ВСУ захватили приграничные населенные пункты. По их словам, украинцы и волонтеры не оказывали даже медицинской помощи. Жители сами добывали медикаменты.