«Применял физическое насилие»: пленный украинец выдал преступления командира ВСУ против курян

Командир 156-го батальона ВСУ с позывным Тринадцатый применял физическую силу в отношении жителей Курской области. Он также избивал российских пленных. Такие подробности преступлений командира выдал один из его солдат Александр Горб, оказавшись в плену у ВС РФ, пишет ТАСС.