Губернатор Гусев: Силы ПВО сбили не менее 10 БПЛА над Воронежской областью

Системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотников в Воронежской области. По данным губернатора Александра Гусева, в ночь на 5 апреля было уничтожено и подавлено не менее 10 вражеских БПЛА.
Глава региона сообщил, что дежурные расчеты ПВО и средства радиоэлектронной борьбы своевременно обнаружили угрозу и предотвратили возможные последствия. В результате инцидента нет пострадавших или разрушений.
«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области было обнаружено, уничтожено и подавлено не менее 10 БПЛА», — сообщил Гусев в Telegram.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о падении сбитого украинского беспилотного летательного аппарата в Железногорске. По его словам, дрон при падении повредил часть стены местного завода, который занимается производством резинотехнических изделий.