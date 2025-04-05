Пленные бойцы ВСУ рассказали, что Киев готовится отступить из Курской области

Другой военнопленный, Александр Барлич, поделился своим опытом участия в операции. Он рассказал о слабой подготовке и неорганизованности командования, которое отправило его и его товарищей в зону боевых действий без должной разведки и поддержки. «Командование нам дало в другое направление идти, в другую посадку. Вроде как там наши. Ну, мы туда пришли, а там не наши», — отметил Барлич.