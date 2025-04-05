Силы ПВО уничтожили за ночь 49 украинских БПЛА на территории РФ

В ночь на субботу силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 49 украинских дронов на российской территории, сообщило Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, военные выявили и уничтожили 16 беспилотников ВСУ над Воронежской областью, 14 — над Белгородской, по шесть — над Курской и Самарской областями.
Три дрона сбиты на территории Мордовии. Кроме того, по одному беспилотнику уничтожено над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее глава Мордовии Артем Здунов сообщил о попытке атаки БПЛА ВСУ на одно из предприятий региона.