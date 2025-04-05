Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили за ночь 49 украинских БПЛА на территории РФ

Беспилотники сбиты над девятью российскими регионами.
Источник: Аргументы и факты

В ночь на субботу силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 49 украинских дронов на российской территории, сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, военные выявили и уничтожили 16 беспилотников ВСУ над Воронежской областью, 14 — над Белгородской, по шесть — над Курской и Самарской областями.

Три дрона сбиты на территории Мордовии. Кроме того, по одному беспилотнику уничтожено над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее глава Мордовии Артем Здунов сообщил о попытке атаки БПЛА ВСУ на одно из предприятий региона.