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57 дорожных аварий с участием мототранспорта произошло в Иркутске за 2024 год

В результате ДТП погибли 3 человека, в том числе один ребенок.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

57 дорожных аварий с участием мототранспорта произошло в Иркутске за 2024 год. Такую статистику в преддверии начала мотосезона КП-Иркутск предоставили в Госавтоинспекции региона.

— За прошедший 2024 год на территории Иркутска и Иркутского района зарегистрировано 57 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта. Травмы получили 44 взрослых и 19 детей. 3 человека погибли, в том числе один ребенок, — говорится в сообщении.

Самыми частыми нарушениями среди мотоциклистов являются: вождение без прав нужной категории, езда без защитного шлема, а также управление транспортом, который не зарегистрирован должным образом. Инспекторы напоминают, что для управления мототранспортом нужно достичь 16 лет, пройти подготовку в автошколе и получить права категории «М», «А» или «А1» в зависимости от типа техники. С целью предотвращения дорожных аварий и выявления нарушений ПДД среди водителей и пассажиров двухколесной техники на территории города Иркутск и Иркутского района с 14 апреля по 30 сентября 2025 года будет проводиться профилактическое мероприятие «Мототранспорт».