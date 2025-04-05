57 дорожных аварий с участием мототранспорта произошло в Иркутске за 2024 год

Самыми частыми нарушениями среди мотоциклистов являются: вождение без прав нужной категории, езда без защитного шлема, а также управление транспортом, который не зарегистрирован должным образом. Инспекторы напоминают, что для управления мототранспортом нужно достичь 16 лет, пройти подготовку в автошколе и получить права категории «М», «А» или «А1» в зависимости от типа техники. С целью предотвращения дорожных аварий и выявления нарушений ПДД среди водителей и пассажиров двухколесной техники на территории города Иркутск и Иркутского района с 14 апреля по 30 сентября 2025 года будет проводиться профилактическое мероприятие «Мототранспорт».