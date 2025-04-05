АСТАНА, 5 апр — Sputnik. Пожар в национальном природном парке «Баянаул» полностью ликвидирован, сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира.
Предварительная площадь возгорания составляет 20 гектаров, из которых покрытая лесом территория — 10 гектаров.
В ликвидации пожара принимали участие:
- Минэкологии (лесная охрана) — 65 человек и 19 единиц техники;
- ДЧС — 39 человек и 11 единиц техники;
- местные исполнительные органы — 95 человек и 27 единиц техники;
- департамент полиции- 20 человек и 5 единиц техники.
Огонь охватил «Баянаул» накануне, тушение пожара началось днем, вечером его локализовали.