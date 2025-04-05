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Пожар в национальном природном парке «Баянаул» полностью ликвидирован

Огонь охватил 20 гектаров.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 5 апр — Sputnik. Пожар в национальном природном парке «Баянаул» полностью ликвидирован, сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира.

Предварительная площадь возгорания составляет 20 гектаров, из которых покрытая лесом территория — 10 гектаров.

В ликвидации пожара принимали участие:

  • Минэкологии (лесная охрана) — 65 человек и 19 единиц техники;
  • ДЧС — 39 человек и 11 единиц техники;
  • местные исполнительные органы — 95 человек и 27 единиц техники;
  • департамент полиции- 20 человек и 5 единиц техники.

Огонь охватил «Баянаул» накануне, тушение пожара началось днем, вечером его локализовали.