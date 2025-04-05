Сотрудники охраны «Крокус Сити» в момент нападения террористов не были вооружены

«Мы понимаем, для того чтобы охранник имел при себе огнестрельное оружие, он должен иметь высокий класс квалификации, должен каждый год проходить лицензирование… Это уже вопрос о том, насколько сам “Крокус Сити” был заинтересован в том, чтобы его территорию охраняли вооружённые охранники», — сказал он в беседе с ТАСС.