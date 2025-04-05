Сотрудники охраны «Крокус Сити» в момент нападения террористов не были вооружены

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст выступления представителя компании «Крокус Интернэшнл».
«Никакой закон о террористической защищённости объекта не подразумевает использование охраной огнестрельного оружия», — сказал он.
По его словам, как сами охранники, так и компания, которая занималась безопасностью на концерте, — действовали в соответствии с законодательством.
При этом представитель истца Владимир Трофимов указал, что охранники ЧОП теоретически могут иметь огнестрельное оружие на таких мероприятиях после прохождения сложной процедуры.
«Мы понимаем, для того чтобы охранник имел при себе огнестрельное оружие, он должен иметь высокий класс квалификации, должен каждый год проходить лицензирование… Это уже вопрос о том, насколько сам “Крокус Сити” был заинтересован в том, чтобы его территорию охраняли вооружённые охранники», — сказал он в беседе с ТАСС.
Трофимов добавил, что наличие огнестрельного оружия у охранников могло повлиять на ситуацию с атакой террористов на людей.
Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что теракт в «Крокус Сити Холле» организован спецслужбами недружественного государства.