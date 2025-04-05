Экс-бухгалтер украла 7 млн рублей на авиабилетах в Хабаровском крае

С мая 2018 года по декабрь 2022 года злоумышленница, работавшая в ООО «Дальнереченск Авиа», присваивала деньги, полученные от продажи субсидированных авиабилетов. Средства не вносились в кассу и не отражались в бухгалтерских программах, а использовались ей по своему усмотрению. Всего таким образом было украдено более 7,2 миллиона рублей.