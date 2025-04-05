16-летний подросток на мопеде сбил пенсионерку на парковке ТРЦ «Мега» в Уфе

На парковке ТРЦ «Мега» в Уфе 16-летний водитель мопеда «Альфа Свифт» сбил пенсионерку, сообщает Госавтоинспекция города.
Уточняется, что подросток ехал по парковке, а пожилая женщина переходила проезжую часть по ходу движения мопеда.
В результате аварии пострадавшая с различными травмами госпитализирована.
По факту ДТП начато административное расследование.
В ГАИ уточнили, что мопед по своим характеристикам предполагал наличие водительского удостоверения с категорией «М», которого у юноши нет. В отношении него составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. На место дорожного происшествия вызвана мать подростка. Ее привлекли по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Мопед помещен на специализированную стоянку.