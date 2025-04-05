Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

16-летний подросток на мопеде сбил пенсионерку на парковке ТРЦ «Мега» в Уфе

Женщина госпитализирована.

На парковке ТРЦ «Мега» в Уфе 16-летний водитель мопеда «Альфа Свифт» сбил пенсионерку, сообщает Госавтоинспекция города.

Уточняется, что подросток ехал по парковке, а пожилая женщина переходила проезжую часть по ходу движения мопеда.

В результате аварии пострадавшая с различными травмами госпитализирована.

По факту ДТП начато административное расследование.

В ГАИ уточнили, что мопед по своим характеристикам предполагал наличие водительского удостоверения с категорией «М», которого у юноши нет. В отношении него составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. На место дорожного происшествия вызвана мать подростка. Ее привлекли по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Мопед помещен на специализированную стоянку.