16-летний подросток на мопеде сбил пенсионерку на парковке ТРЦ «Мега» в Уфе

В ГАИ уточнили, что мопед по своим характеристикам предполагал наличие водительского удостоверения с категорией «М», которого у юноши нет. В отношении него составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. На место дорожного происшествия вызвана мать подростка. Ее привлекли по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).