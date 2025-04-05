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В Белгородской области при атаке дрона повреждена ЛЭП

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью регион подвергся атаке украинских беспилотников. В результате одной из атак повреждены линии электропередачи в Новооскольском округе. По его словам, восстановить сети обещают до 15:00.

Источник: Reuters

Гладков также рассказал, что за вчерашний день, 4 апреля, от атак ВСУ пострадали семь мирных жителей. «Пятеро из них продолжают оставаться в медицинских учреждениях… Один находится в тяжелом состоянии», — написал губернатор в Telegram.

По данным Минобороны, в течение ночи сила ПВО уничтожили над девятью российскими регионами 49 БПЛА, в том числе 14 — над Белгородской областью. Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, на его территории введены режим КТО и режим ЧС федерального уровня.