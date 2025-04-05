В Белгородской области при атаке дрона повреждена ЛЭП

Гладков также рассказал, что за вчерашний день, 4 апреля, от атак ВСУ пострадали семь мирных жителей. «Пятеро из них продолжают оставаться в медицинских учреждениях… Один находится в тяжелом состоянии», — написал губернатор в Telegram.