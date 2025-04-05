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Уфимцам вернут деньги за билеты на концерт Паши Техника

Концерт Паши Техника в Уфе отменен в связи со смертью исполнителя.

Источник: Комсомольская правда

В минувшую пятницу стало известно о смерти известного российского рэпера Паши Техника. 40-летний исполнитель и шоумен скончался в больнице на Пхукете. В конце марта его госпитализировали с тяжелым отравлением после употребления запрещенных веществ.

О том, что Павла Ивлева, более известного как Паша Техник не стало, сообщила его бывшая жена Ева Карицкая. В последние дни жизни он находился под аппаратами, искусственно поддерживающими работу некоторых органов. 4 апреля 2025 года он скончался, не приходя в сознание.

20 апреля 2025 года должен был состояться концерт Паши Техника в Уфе, рэпер планировал выступить в клубе «DOM Печати». По понятным причинам, выступление легендарного шоумена не состоится. Организаторы концерта заявили, что вернут деньги за билеты в течение календарного месяца.

— Друзья, в связи со смертью Павла концерт отменен. Возвраты придут всем АВТОМАТИЧЕСКИ в течении календарного месяца. Никуда писать заявку на возврат не нужно, мы вернем все билеты без исключения. Просим понять ситуацию. Светлая память Паше, он дарил нам светлые эмоции, у судьбы свои планы, — написали организаторы в группе, посвященной несостоявшемуся концерту в Уфе.

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