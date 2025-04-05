Уфимцам вернут деньги за билеты на концерт Паши Техника

— Друзья, в связи со смертью Павла концерт отменен. Возвраты придут всем АВТОМАТИЧЕСКИ в течении календарного месяца. Никуда писать заявку на возврат не нужно, мы вернем все билеты без исключения. Просим понять ситуацию. Светлая память Паше, он дарил нам светлые эмоции, у судьбы свои планы, — написали организаторы в группе, посвященной несостоявшемуся концерту в Уфе.