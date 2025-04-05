На Южном Урале завели дело после обнаружения в школьном обеде опарышей

«Кроме того, контроль за качеством готовых блюд в образовательном учреждении не осуществляется, не представлены договоры на лабораторные исследования и испытания, протоколы лабораторных исследований готовых блюд, воды, смывов, замеров среды обитания», — рассказали в прокуратуре региона.