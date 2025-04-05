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На Южном Урале завели дело после обнаружения в школьном обеде опарышей

В школьных обедах в аргаяшской школе нашли опарышей, прокуратура организовала проверку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о МОУ «Краснооктябрьская СОШ».

Проверка показала, что продукты в столовой были без маркировочных ярлыков, полуфабрикат хранился без указания даты изготовления, а у 8,5 тыс. кг киселя сухого вышел срок годности.

«Кроме того, контроль за качеством готовых блюд в образовательном учреждении не осуществляется, не представлены договоры на лабораторные исследования и испытания, протоколы лабораторных исследований готовых блюд, воды, смывов, замеров среды обитания», — рассказали в прокуратуре региона.

Прокурором руководителю образовательной организации внесено представление об устранении нарушений закона, в отношении заведующей столовой возбуждено административное дело.