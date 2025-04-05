Штормовой ветер привел к отключениям электричества в четырех регионах Сибири

По данным компании, в Кузбассе из-за ветра, снега и дождя повреждены электросетевые объекты в Тисульском, Гурьевском, Ленинск-Кузнецком и Кемеровском районах, а также в Новокузнецке и Новокузнецком районе. На Алтае сетевики работают в Краснощековском, Солонешенском, Чарышском, Алтайском районах и пригороде Барнаула. В Хакасии местный филиал «Хакасэнерго» переведен в особый режим работы. «Россети Новосибирск» устраняют проблемы с подачей электричества в Тогучинском, Черепановском и Коченевском районах области.