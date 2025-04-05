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Водитель «Лады Приоры» в Уфе сбил подростков на самокате 12-ти и 13-ти лет

ДТП произошло на местном проезде у дома на проспекте Октября, 25.

Источник: ГАИ Уфы

Около дома на проспекте Октября, 25 в Уфе водитель «Лады Приора» сбил двух подростков, 12-ти и 13-ти лет, на электросамокате «Юрент». Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы.

ДТП произошло около шести часов вечера 4 апреля. 35-ти летний водитель легкового автомобиля двигался по местному проезду дома, а школьники пересекали проезжую часть на самокате. Обо подростка получили травмы и обратились за медицинской помощью, после ее оказания отпущены.

Госавтоинспекция Уфы напоминает, что арендовать электросамокаты несовершеннолетним лицам запрещено. Кроме того, для родителей, которые передали в управление СИМ, предусматривается штраф до 100 тыс. рублей.