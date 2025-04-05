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В Уфе полицейские раскрыли хозяйку «резиновой квартиры»

Жительницу Уфы привлекут к ответственности за фиктивную прописку мигрантов.

Источник: Комсомольская правда

На днях сотрудники МВД по Башкирии установили подозреваемую в фиктивной регистрации мигрантов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 52-летняя уфимка призналась нарушении.

По данным ведомства, жительница Уфы с апреля 2023 года и до января 2025 года за деньги прописала в своей квартире 79 иностранных граждан. По этому адресу никто из них не проживал. В разговоре с полицейскими женщина пояснила, что решилась на это из-за финансовых трудностей.

Теперь хозяйка «резиновой квартиры» в Уфе стала фигурантом уголовного дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», передают в пресс-службе МВД по Башкирии.

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