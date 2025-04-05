В Уфе полицейские раскрыли хозяйку «резиновой квартиры»

По данным ведомства, жительница Уфы с апреля 2023 года и до января 2025 года за деньги прописала в своей квартире 79 иностранных граждан. По этому адресу никто из них не проживал. В разговоре с полицейскими женщина пояснила, что решилась на это из-за финансовых трудностей.