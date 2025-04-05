На Урале задержали группу угонщиков автомобилей

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали группу лиц, подозреваемых в совершении автомобильных краж. Ранее эти люди уже привлекались к ответственности за аналогичные преступления, сообщает городское УМВД.
По данным ведомства, 20 марта оперативники уголовного розыска и сотрудники ГИБДД при силовой поддержке ОМОН Росгвардии поймали троих подозреваемых в хищениях автомобилей корейского производства. Это произошло в Среднеуральске при попытке перегнать украденный Kia Rio в место для «отстоя». Автомобиль был похищен несколькими часами ранее с открытой парковки на улице Бебеля. Ущерб, нанесенный владельцу, превысил миллион рублей.
При задержании выяснилось, что все подозреваемые хорошо известны полиции — несколько лет назад они уже были задержаны за аналогичные преступления. Например, 34-летний мужчина в 2018 году привлекался к уголовной ответственности за кражи и сбыт краденого. После освобождения он переехал в Краснодар, но в феврале он вернулся в Екатеринбург, где вновь занялся тем же вместе с двумя знакомыми. Эти знакомые, 1983 и 1996 годов рождения, также находились в украденной машине. Один из них ранее судим за 13 краж автомобилей, а другой — за совершение краж, угонов, грабежа и разбоя.
В ходе следствия установлено, что злоумышленники получали доступ к автомобилям, считывая коды сигнализации. Одному из задержанных избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а двое других заключены под стражу. Следствие продолжается.
Три украденных автомобиля были возвращены законным владельцам. По имеющейся у полиции информации, данная группа может быть причастна еще как минимум к пяти аналогичным преступлениям в Екатеринбурге.