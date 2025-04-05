На Урале задержали группу угонщиков автомобилей

При задержании выяснилось, что все подозреваемые хорошо известны полиции — несколько лет назад они уже были задержаны за аналогичные преступления. Например, 34-летний мужчина в 2018 году привлекался к уголовной ответственности за кражи и сбыт краденого. После освобождения он переехал в Краснодар, но в феврале он вернулся в Екатеринбург, где вновь занялся тем же вместе с двумя знакомыми. Эти знакомые, 1983 и 1996 годов рождения, также находились в украденной машине. Один из них ранее судим за 13 краж автомобилей, а другой — за совершение краж, угонов, грабежа и разбоя.