Свердловский СК задержал фигурантку дела об экстремистском сообществе

Как утверждает следствие, обвиняемые пропагандировали в интернете идеи экстремистского сообщества, которое «призывало к социальной ненависти и вражде в отношении осуждённых, сотрудничающих с администрациями исправительных учреждений, и сотрудников правоохранительных органов». В результате продвижения этих идей, по данным СК, заключенные применяли физическое насилие к сотрудничавшим с администрацией колонии.