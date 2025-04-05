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Пожарные за сутки потушили 18 возгораний в Новосибирской области

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения потушили 18 пожаров и устранили последствия 7 дорожно-транспортных происшествий.

Источник: AP 2024

Утром 4 апреля в рабочем поселке Горный Тогучинского района произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. На втором этаже горел балкон. Силами 8 человек и 3 единиц техники МЧС России открытое горение было ликвидировано за 8 минут. Площадь пожара составила 12 кв. м. В квартире людей не оказалось, из подъезда самостоятельно эвакуировались 9 жильцов, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

МЧС России призывает соблюдать правила пожарной безопасности: следить за состоянием электропроводки и отопительных приборов, не курить в постели, быть осторожными с открытым огнем и не оставлять детей без присмотра.