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Глава СК России заступился за жертву хулиганов в Ростовской области

Дело о хулиганстве в отношении жителя Ростовской области взял на контроль глава СК России.

Источник: Комсомольская правда

Дело о хулиганстве в отношении жителя Ростовской области взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— Глава ведомства изучил доклад, затребованный после обращения жительницы Дона о незаконном привлечении ее сына к уголовной ответственности. После этого были даны поручения, — сообщает пресс-служба федерального СК.

Александр Бастрыкин, в частности, указал на недостаточную оперативность следствия. Теперь представители донского Следкома должны отчитаться о дополнительно принятых мерах.

— Ранее следователи признали молодого человека потерпевшим и выяснили, что в противоправных действиях в отношении пострадавшего принимали участие три человека, — отмечают в пресс-службе Следственного комитета России.