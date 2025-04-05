Глава СК России заступился за жертву хулиганов в Ростовской области

Дело о хулиганстве в отношении жителя Ростовской области взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
— Глава ведомства изучил доклад, затребованный после обращения жительницы Дона о незаконном привлечении ее сына к уголовной ответственности. После этого были даны поручения, — сообщает пресс-служба федерального СК.
Александр Бастрыкин, в частности, указал на недостаточную оперативность следствия. Теперь представители донского Следкома должны отчитаться о дополнительно принятых мерах.
— Ранее следователи признали молодого человека потерпевшим и выяснили, что в противоправных действиях в отношении пострадавшего принимали участие три человека, — отмечают в пресс-службе Следственного комитета России.