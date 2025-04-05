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В Красноярске мужчина оказался под завалами после обрушения павильона

В Красноярске мужчина попал под завалы после обрушения павильона из-за ветра.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 5 апр — РИА Новости. Мужчина оказался под завалами после обрушения павильона в Красноярске из-за ветра, он доставлен в больницу, сообщает краевой главк МВД.

«Сотрудники полиции Красноярска выясняют обстоятельства травмирования мужчины в Железнодорожном районе (Красноярска — ред.)… Из-за порыва ветра произошло обрушение павильона, в результате чего под завалами оказался мужчина», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что пострадавший доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

По данным МЧС Красноярского края, в регионе ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду и более.