В Красноярске мужчина оказался под завалами после обрушения павильона

КРАСНОЯРСК, 5 апр — РИА Новости. Мужчина оказался под завалами после обрушения павильона в Красноярске из-за ветра, он доставлен в больницу, сообщает краевой главк МВД.
«Сотрудники полиции Красноярска выясняют обстоятельства травмирования мужчины в Железнодорожном районе (Красноярска — ред.)… Из-за порыва ветра произошло обрушение павильона, в результате чего под завалами оказался мужчина», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что пострадавший доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
По данным МЧС Красноярского края, в регионе ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду и более.