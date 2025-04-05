В Красноярском крае мошенники обманули старшеклассницу на 3,4 млн рублей

По информации правоохранительных органов, аферисты узнали о том, что отец девушки, находящийся в зоне специальной военной операции, перевёл ей 2,4 миллиона рублей. После этого ей позвонила незнакомая женщина, которая заявила, что её аккаунт на портале «Госуслуги» был взломан и данные похищены. Для проверки информации мошенница перевела школьницу к якобы сотруднику Центробанка.
Под предлогом защиты финансов он создал фальшивое приложение банка и убедил девушку перечислить свои средства на указанный «безопасный счёт». В результате она перевела деньги, рассчитывая сохранить семейные накопления. Кроме того, она отправила ещё 1 миллион рублей, принадлежащий сожителю её матери.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Несмотря на предостережения правоохранителей, жители края продолжают попадаться на уловки мошенников, которые изобретают новые схемы обмана.
Прокуратура региона настоятельно призывает граждан не сообщать свои персональные данные и данные банковских карт по телефону. Также не рекомендуется брать кредиты, даже если звонящий представляется сотрудником банка или правоохранительных органов.
С начала 2025 года телефонные мошенники обманули 2139 жителей Красноярского края, похитив у них 514 миллионов рублей.