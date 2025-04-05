В Красноярском крае мошенники обманули старшеклассницу на 3,4 млн рублей

По информации правоохранительных органов, аферисты узнали о том, что отец девушки, находящийся в зоне специальной военной операции, перевёл ей 2,4 миллиона рублей. После этого ей позвонила незнакомая женщина, которая заявила, что её аккаунт на портале «Госуслуги» был взломан и данные похищены. Для проверки информации мошенница перевела школьницу к якобы сотруднику Центробанка.