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В ДТП на М-5 пострадала 10-летняя девочка

В пятницу, 4 апреля, в 15:10 на трассе М-5 в Сызранском районе Самарской области столкнулись Datsun On-Do и Mazda CX8, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

66-летний мужчина за рулем Datsun On-Do двигался по 892 км автодороги М-5 «Урал» в направлении Самары. В пути следования он не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Mazda CX8 под управлением 37-летнего мужчины, и столкнулся с ним, когда тот остановился. Пассажиру кроссовера, 10-летней девочке, оказана разовая медицинская помощь.