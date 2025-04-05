В ДТП на М-5 пострадала 10-летняя девочка

66-летний мужчина за рулем Datsun On-Do двигался по 892 км автодороги М-5 «Урал» в направлении Самары. В пути следования он не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Mazda CX8 под управлением 37-летнего мужчины, и столкнулся с ним, когда тот остановился. Пассажиру кроссовера, 10-летней девочке, оказана разовая медицинская помощь.