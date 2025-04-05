Масштабные поиски развернули в Озерске, где пропал 14-летний подросток

Парень 3 апреля 2025 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Неравнодушные горожане, волонтеры и сотрудники силовых структур приступили к поискам.
«Несколько десятков человек собрались в ДК “Маяк”, где начальник УМВД Кирилл Черепенькин провел инструктаж, озвучил ориентиры, где возможно находится подросток. Добровольцы разделились на группы по 5 человек, вышли в лесной массив парковой зоны и веерно начали движение к озеру Иртяш», — рассказали в администрации.
Ранее искать Максима начали сотрудники силовых структур: полицейские, спасатели, военнослужащие дивизии. Активную помощь оказывают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».