Масштабные поиски развернули в Озерске, где пропал 14-летний подросток

«Несколько десятков человек собрались в ДК “Маяк”, где начальник УМВД Кирилл Черепенькин провел инструктаж, озвучил ориентиры, где возможно находится подросток. Добровольцы разделились на группы по 5 человек, вышли в лесной массив парковой зоны и веерно начали движение к озеру Иртяш», — рассказали в администрации.