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Масштабные поиски развернули в Озерске, где пропал 14-летний подросток

Масштабные поиски развернули в Озерске (ЗАТО, Челябинская область), где пропал 14-летний подросток, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Парень 3 апреля 2025 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Неравнодушные горожане, волонтеры и сотрудники силовых структур приступили к поискам.

«Несколько десятков человек собрались в ДК “Маяк”, где начальник УМВД Кирилл Черепенькин провел инструктаж, озвучил ориентиры, где возможно находится подросток. Добровольцы разделились на группы по 5 человек, вышли в лесной массив парковой зоны и веерно начали движение к озеру Иртяш», — рассказали в администрации.

Ранее искать Максима начали сотрудники силовых структур: полицейские, спасатели, военнослужащие дивизии. Активную помощь оказывают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».