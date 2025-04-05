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Ураган 94 населенных пункта в Красноярском крае оставил без света

Оперативные службы борются с последствиями разгула стихии.

Источник: AP 2024

В центральных и южных районах Красноярского края ураганный ветер, порывы которого превышают 33 метра в секунду, обрывает провода и раздувает пожары. Оперативные службы борются с последствиями. Ситуация на контроле губернатора края.

По информации Центра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, на 12 часов 5 апреля, электроэнергия была отключена в 94 населенных пунктах региона.

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю сообщает, что пожарные борются с более чем 20 ландшафтными пожарами.

В Минусинске удалось остановить дальнейшее распространение огня и защитить жилье. В селе Каптырево Шушенского района огонь уничтожил три жилых и три нежилых дома.

Заместитель председателя правительства края Леонид Шорохов, согласно распоряжению губернатора Михаила Котюкова, поддерживает связь с наиболее пострадавшими территориями. Они получат необходимую поддержку. Сведения о ситуации оперативно передаются губернатору.

Синоптики предупреждают, что неблагоприятные погодные условия продлятся и в воскресенье, 6 апреля. Жителям рекомендовано оставаться дома, держать окна закрытыми и воздержаться от разведения открытого огня на улице.