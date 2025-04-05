Стали известны подробности ЧП в екатеринбургской подземке

«ЧП произошло в 07:56 по местному времени. Молодой человек Матвей, подойдя к краю перрона, решил посмотреть, далеко ли поезд в тоннеле, но в результате потерял равновесие и упал», — поделился подробностями руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, полковник Валерий Горелых.