Стали известны подробности ЧП в екатеринбургской подземке

«ЧП произошло в 07:56 по местному времени. Молодой человек Матвей, подойдя к краю перрона, решил посмотреть, далеко ли поезд в тоннеле, но в результате потерял равновесие и упал», — поделился подробностями руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, полковник Валерий Горелых.
На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Упавшему на пути парню рекомендовали не двигаться, чтобы не задеть находившийся под большим напряжением контактный рельс.
Работники метрополитена обесточили рельс, молодого человека достали и передали медикам скорой. Госпитализация ему не потребовалась.
В результате инцидента движение поездов было прервано на 25 минут. Сейчас метро работает в штатном режиме.
По факту случившегося сотрудники полиции организовали проверку.