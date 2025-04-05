Интернет-мошенницу задержали в Атырау

«По данным следствия, женщина, вводя граждан в заблуждение, предлагала услуги по обналичиванию кредитных средств через онлайн-банкинг. Таким способом она совершила порядка 30 эпизодов мошенничества, причинив гражданам ущерб на сумму около 80 млн тенге», — сообщили в МВД Казахстана.