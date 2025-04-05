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Интернет-мошенницу задержали в Атырау

Женщина похитила 158,6 тысяч долларов.

Источник: Polisia.kz

АСТАНА, 5 апр — Sputnik. Около 80 миллионов тенге (158,6 тысяч долларов) похитила интернет-мошенница в Атырау.

31-летнюю женщину задержала полиция, ее подозревают в серии эпизодов.

«По данным следствия, женщина, вводя граждан в заблуждение, предлагала услуги по обналичиванию кредитных средств через онлайн-банкинг. Таким способом она совершила порядка 30 эпизодов мошенничества, причинив гражданам ущерб на сумму около 80 млн тенге», — сообщили в МВД Казахстана.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается, отметили в МВД.

Также полиция призывает граждан соблюдать осторожность в интернете, не доверять сомнительным предложениям и бережно относиться к своим персональным данным.