Интернет-мошенницу задержали в Атырау

АСТАНА, 5 апр — Sputnik. Около 80 миллионов тенге (158,6 тысяч долларов) похитила интернет-мошенница в Атырау.
31-летнюю женщину задержала полиция, ее подозревают в серии эпизодов.
«По данным следствия, женщина, вводя граждан в заблуждение, предлагала услуги по обналичиванию кредитных средств через онлайн-банкинг. Таким способом она совершила порядка 30 эпизодов мошенничества, причинив гражданам ущерб на сумму около 80 млн тенге», — сообщили в МВД Казахстана.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается, отметили в МВД.
Также полиция призывает граждан соблюдать осторожность в интернете, не доверять сомнительным предложениям и бережно относиться к своим персональным данным.