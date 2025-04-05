В Междуреченске ввели муниципальный режим ЧС

Как сообщалось ранее, в Междуреченске загорелась кровля жилого дома, площадь пожара составила 900 кв. м. Самостоятельно из здания эвакуировались 120 человек, в том числе 21 ребенок. Пожарными были спасены 17 человек, из них четыре ребенка. Для обогрева эвакуированных жителей были организованы три автобуса. Для размещения людей развернут пункт временного размещения на 244 места.