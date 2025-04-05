В Междуреченске ввели муниципальный режим ЧС

«Определили следующий план действий: вводим муниципальный режим ЧС в границах данного дома, всем пострадавшим будут выделены места в пункте временного размещения (лагерь “Чайка”), коллегиально проведем обследование квартир вместе с жителями, чтобы понимать объемы ущерба, проведем обследование перекрытий чердачного помещения и пятого этажа, а также несущих конструкций», — написал Перепилищенко.
Он добавил, что также будет найден подрядчик, который займется демонтажем и ремонтом крыши, а также заменой проводки. На это время будет организована охрана дома для предотвращения мародерства и хищения ценностей и имущества жителей.
Как сообщалось ранее, в Междуреченске загорелась кровля жилого дома, площадь пожара составила 900 кв. м. Самостоятельно из здания эвакуировались 120 человек, в том числе 21 ребенок. Пожарными были спасены 17 человек, из них четыре ребенка. Для обогрева эвакуированных жителей были организованы три автобуса. Для размещения людей развернут пункт временного размещения на 244 места.